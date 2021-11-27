Драчев допустил замену Ирины Казакевич по ходу Кубка мира

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» высказался о российской биатлонистке Ирине Казакевич.

«У Казакевич много лет подряд заметен мандраж на рубеже. В такие гонки, на мой взгляд, ее ставить бессмысленно, она никогда четыре рубежа не проходила. Наверное, даже на тренировке. На два рубежа ее может хватить. При хорошем стечении в спринте она может показать достойный результат. Но сегодня Ирина даже ходом не проявила себя, что очень волнительно. Взяли ее по решению тренеров, но надо смотреть дальше. Если будет пара таких же стартов, то можно будет ее менять на спортсменок из Кубка IBU», — добавил Драчев.

Спортсменка допустила десять промахов и по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерунде (Швеция) и заняла 109 позицию (+11:36.0) из 111 возможных. Казакевич четыре раза промахнулась на двух огневых рубежах из положения лежа и шесть раз на двух огневых рубежах из положения стоя.