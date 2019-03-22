Никита Поршнев: "Обидно за свой этап в эстафете на ЧМ"

Российский биатлонист Никита Поршнев заявил, что ему обидно за свой этап в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 23-летний спортсмен завоевал бронзу в составе команды.

- Конечно, просто очутиться на чемпионате мира, стартовать - это уже было за гранью фантастики. А пробежать эстафету за такую сильную сборную - это неописуемо, - приводит слова Поршнева Калашников Media. - После того, как я узнал, что меня поставят в гонку, я понимал, что если покажу какой-то результат, то есть шанс пробиться дальше, поучаствовать в эстафете и в дальнейших гонках. Где-то за два дня нам объявили, что Гараничев не стартует и сказали, что побегу я.

Я понимал, что не могу подвести команду. Такие мысли особенно мучали меня на последнем круге. Я просто, на нашем спортивном сленге, "капнул", "побежал на зубах". Понял, что мне надо выжать из себя все что есть.

Получилось так, рад тому, что оказался в такой сильной команде, которая привела нас к призовому месту. Мне, конечно, обидно за свой этап, за свой последний круг, но это не мешает мне радоваться медали, как и всем.

Поршнев занимает 95-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 5 очков.

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