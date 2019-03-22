"Лыжи едут прекрасно - будем биться". Поршнев - об этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Никита Поршнев заявил, что сборная собирается биться за высокие результаты на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 23-летний спортсмен добавил, что условия на трассе не являются легкими.

- Здесь такая прекрасная солнечная погода, просто веет весной. И, конечно, в какой-то момент так тепло становится, что хочется просто упасть на этот снег и просто полежать, - приводит слова Поршнева Калашников Media. - Но мы все настроены на борьбу и понимаем, что здесь надо, как и на любых соревнованиях, отдаваться на максимум. Посмотрим, как сложится гонка. Конечно, условия не из легких. Трасса тает и превращается в кашу. Но мы все спортсмены, все в равных условиях.

Меня часто спрашивают, какая трасса мне больше подходит. Я всегда отвечаю, что зависит от того, как я себя чувствую. Если я себя чувствую хорошо, то мне любая трасса кажется относительно легкой. А если самочувствие не позволяет двигаться вперед, как можно быстрее, то любая трасса покажется тяжелой, хоть равнина, хоть что. Здесь лыжи едут прекрасно, сервис классно работает, будем биться.

Напомним, Поршнев завоевал бронзу в составе мужской команды России в эстафете на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде. Он занимает 95-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 5 очков.

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