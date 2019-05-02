Немецкая биатлонистка Луиза Куммер приняла решение завершить спортивную карьеру в возрасте 25 лет. Об этом сообщила сама спортсменка в своем фейсбуке.

– Иногда одни хорошие события должны закончиться, чтобы на их место пришли другие. Я решила завершить спортивную карьеру, перевернуть эту важную страницу своей жизни и начать новую главу, – написала Куммер.

Куммер – чемпионка Европы-2016 в масс-старте, обладательница серебра ЧЕ в сингл-миксте (2016). В составе немецкой команды она дважды становилась победительницей эстафетной гонки на этапах Кубка мира – в 2014 и 2015 годах.