Немец Хорн выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау прошла мужская гонка преследования. Победу одержал немец Филипп Хорн.

Вторым стал Эрленн Бьентегорд из Норвегии. Замкнул тройку еще один немец — Марко Гросс.

Напомним, что сборная России не участвует в соревнованиях.

Биатлон

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Филипп Хорн (Германия) — 31.44,7 (1 шт. круг)

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 40,9 (4)

3. Марко Гросс (Германия) — 49,7 (2)

4. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 1.06,9 (3)

5. Георге Мариан Колтя (Румыния) — 1.17,2 (1)

6. Харальд Эггер (Италия) — 1.29,5 (2)