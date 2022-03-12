Немец Хорн выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии
12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау прошла мужская гонка преследования. Победу одержал немец Филипп Хорн.
Вторым стал Эрленн Бьентегорд из Норвегии. Замкнул тройку еще один немец — Марко Гросс.
Напомним, что сборная России не участвует в соревнованиях.
Биатлон
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Филипп Хорн (Германия) — 31.44,7 (1 шт. круг)
2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 40,9 (4)
3. Марко Гросс (Германия) — 49,7 (2)
4. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 1.06,9 (3)
5. Георге Мариан Колтя (Румыния) — 1.17,2 (1)
6. Харальд Эггер (Италия) — 1.29,5 (2)
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