Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:06

Немец Хорн выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

Иван Шитик
Корреспондент

12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау прошла мужская гонка преследования. Победу одержал немец Филипп Хорн.

Вторым стал Эрленн Бьентегорд из Норвегии. Замкнул тройку еще один немец — Марко Гросс.

Напомним, что сборная России не участвует в соревнованиях.

Биатлон

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Филипп Хорн (Германия) — 31.44,7 (1 шт. круг)

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 40,9 (4)

3. Марко Гросс (Германия) — 49,7 (2)

4. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 1.06,9 (3)

5. Георге Мариан Колтя (Румыния) — 1.17,2 (1)

6. Харальд Эггер (Италия) — 1.29,5 (2)

0
Читайте также
«Он еще забьет». Кузнецов украл шайбу у Овечкина и оставил его без исторического гола
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования Кубка IBU
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости