Кубок Содружества: смотреть трансляцию масс-старта сегодня
Финальный день III этапа «Кубка Содружества» по биатлону пройдет 7 января
Финальный день III этапа «Кубка Содружества» по биатлону пройдет 7 января в Раубичах (Белоруссия). В программе третьего соревновательного дня — большой масс-старт. Публикуем расписание трансляций на российском и белорусском телевидении. Время начала — московское.
Расписание финального III этапа Альфа-Банк Кубка Содружества
7 января, воскресенье
11.00. Масс-старт 60, мужчины
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru, YouTube-канал Союза биатлонистов России и «Беларусь 5». Начало эфира с 10.30.
14.00. Масс-старт 60, женщины
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», сайт matchtv.ru, YouTube-канал Союза биатлонистов России и «Беларусь 5». Начало эфира с 13.35.
Кубок Содружества по биатлону: расписание гонок и где смотреть этап в Раубичах
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