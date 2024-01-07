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Кубок Содружества: смотреть трансляцию масс-старта сегодня

Финальный день III этапа «Кубка Содружества» по биатлону пройдет 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Наталия Шевченко.
Фото Global Look Press

Финальный день III этапа «Кубка Содружества» по биатлону пройдет 7 января в Раубичах (Белоруссия). В программе третьего соревновательного дня — большой масс-старт. Публикуем расписание трансляций на российском и белорусском телевидении. Время начала — московское.

Расписание финального III этапа Альфа-Банк Кубка Содружества

7 января, воскресенье

11.00. Масс-старт 60, мужчины
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru, YouTube-канал Союза биатлонистов России и «Беларусь 5». Начало эфира с 10.30.

14.00. Масс-старт 60, женщины
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», сайт matchtv.ru, YouTube-канал Союза биатлонистов России и «Беларусь 5». Начало эфира с 13.35.

Кубок Содружества по биатлону: расписание гонок и где смотреть этап в Раубичах

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