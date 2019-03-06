"Нарушителей должно ждать суровое наказание". Нелин - о кровяном допинге

Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Йеспер Нелин заявил, что людей, использующих кровяной допинг, должно ждать суровое наказание. Этот запрещенный метод спровоцировал скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в австрийском Зефельде.

- Остается надеяться, что кровяной допинг смогут обнаруживать хотя бы в небольших количествах, - приводит слова Нелина SVT. - Рассчитываю на то, что людей, использующих этот метод, будут сурово наказывать, чтобы в будущем спортсмены перестали делать подобное.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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