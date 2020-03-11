На юниорском чемпионате Европы по биатлону изменили расписание гонок в связи с коронавирусом

Программа юниорского чемпионата Европы по биатлону-2020 в Хохфильцене (Австрия) подверглась изменениям из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

— В связи с распространением коронавируса и усиливающимися мерами со стороны властей, судьи юниорского чемпионата Европы по биатлону-2020 в Хохфильцене совместно с организационным комитетом и IBU решил изменить расписание проведения соревнований, — говорится в заявлении пресс-службы. — Спринтерские гонки пройдут в четверг вместо субботы, чтобы гарантировать проведение индивидуальных стартов как можно скорее. Завтра будет очередное собрание, на котором мы определимся с дальнейшей программой чемпионата Европы. Сингл-микст и смешанная эстафета, а также гонки преследования запланированы на ближайшие дни.

Юниорский чемпионат Европы в Хохфильцене стартует сегодня, 11 марта. Программу соревнований открывают мужская и женская индивидуальные гонки.