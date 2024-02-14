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14 февраля, 12:23

На Спартакиаде 2024 отменили биатлонную шоу-гонку из-за 30-градусных морозов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Союз биатлонистов России отменил выставочную гонку на 100 м у биатлонистов, которая должна была состояться 15 февраля в Златоусте. Гонка не шла в зачет проходящей в городе Спартакиады 2024.

Согласно расписанию, пролог должен был начаться в 12:00, но в это время в Златоусте ожидается -27 градусов. Гонки отменяются при температуре ниже -20.

Стометровка — новый формат в биатлоне, введенный в рамках шоу в России, проходит в формате плей-офф. Гонки проводятся с прошлого года.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
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