На Спартакиаде 2024 отменили биатлонную шоу-гонку из-за 30-градусных морозов

Союз биатлонистов России отменил выставочную гонку на 100 м у биатлонистов, которая должна была состояться 15 февраля в Златоусте. Гонка не шла в зачет проходящей в городе Спартакиады 2024.

Согласно расписанию, пролог должен был начаться в 12:00, но в это время в Златоусте ожидается -27 градусов. Гонки отменяются при температуре ниже -20.

Стометровка — новый формат в биатлоне, введенный в рамках шоу в России, проходит в формате плей-офф. Гонки проводятся с прошлого года.