Названа причина смерти врача сборной России по биатлону Лагуточкина

Главный врач сборной России по биатлону покончил с собой, сообщает «МК».

По информации источника, Лагуточкин был найден мертвым во вторник около 17.00 в своей квартире в подмосковной Апрелевке. По характеру травм правоохранительные органы предполагают, что он покончил с собой, однако никакой записки обнаружено не было.

Отмечается, что из квартиры врача изъяли огнестрельное оружие — охотничий карабин. Сейчас оно находится на экспертизе.

Алексей Лагуточкин работал в сборной России на протяжении 22-х сезонов. 13 февраля врач ушел из жизни на 49-м году жизни.