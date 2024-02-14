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14 февраля, 15:25

Названа причина смерти врача сборной России по биатлону Лагуточкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алексей Лагуточкин.
Фото СБР

Главный врач сборной России по биатлону покончил с собой, сообщает «МК».

По информации источника, Лагуточкин был найден мертвым во вторник около 17.00 в своей квартире в подмосковной Апрелевке. По характеру травм правоохранительные органы предполагают, что он покончил с собой, однако никакой записки обнаружено не было.

Отмечается, что из квартиры врача изъяли огнестрельное оружие — охотничий карабин. Сейчас оно находится на экспертизе.

Алексей Лагуточкин работал в сборной России на протяжении 22-х сезонов. 13 февраля врач ушел из жизни на 49-м году жизни.

Источник: https://www.mk.ru/incident/2024/02/14/prichinoy-smerti-glavnogo-vracha-sbornoy-rossii-po-biatlonu-nazvali-suicid.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Биатлон
Сборная России по биатлону
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