Мужская и женская сборные России могут начать проводить совместные сборы

Мужская и женская сборные России по биатлону могут начать проводить совместные тренировочные сборы, сообщает ТАСС. Правление СБР обсудило подготовку сборной страны к новому сезону.

— Есть предложение объединить мужскую и женскую команды, чтобы они работали вместе, — сказал президент СБР Владимир Драчев. — Это позволит отрабатывать сингл-микст, смешанные эстафеты, масс-старты. Во всех этих гонках нужны навыки контактной работы.

Смешанные эстафеты проводятся часто, они приносят много очков в зачет Кубка наций, а мужская и женская команды по ходу последних двух сезонов у нас встречались только во время этапов Кубка мира. Так что рассмотрим вариант проведения совместных сборов.

В минувшем сезоне российские биатлонисты в рамках Кубка мира и чемпионата мира не завоевали ни одной медали в смешанных эстафетах.