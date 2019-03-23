"Мне пора это изменить!" Тарьей Бе - о первых местах брата

Норвежский биатлонист Тарьей Бе иронично прокомментировал победы своего младшего брата Йоханнеса в текущем сезоне. Тарьей занял второе место в сегодняшнем пасьюте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, а Йоханнес - первое.

- Я себя очень хорошо чувствовал сегодня, - сказал Тарьей Бе в интервью Калашников Media. - Я попытался выступить более грамотно тактически, чтобы у меня было преимущество перед другими спортсменами на старте гонки. Я хорошо отстрелял. А когда остался один, я использовал те силы, что сохранил в начале, чтобы держать скорость. Я был счастлив!

Мы пару раз уже делили первые места с Йоханнесом. В этом году тоже - в Рупольдинге. Йоханнес всегда был первым. Мне пора это изменить!

Тарье Бе занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 693 очка, а Йоханнес - 1-е (1230).

Все о биатлоне - здесь