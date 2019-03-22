"Мишени практически не было видно". Елисеев - о погодных условиях в Холменколлене

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что во время стрельбы из положения лежа в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене практически не видел мишени.

- Сегодня сложно было стрелять, особенно лежа, - сказал Елисеев в эфире канала "Матч ТВ". - Мишени практически не было видно. На стойке занервничал. Смог разложиться получше, чем в других гонках. Лыжи хорошо работали, но не получилось. Пасьют? Посмотрим, где я буду после этой гонки. Состояние хорошее, но не идеальное.

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