Васильев объяснил свою позицию по поводу проведения повторных выборов президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил свою позицию по поводу проведения повторных выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы организации. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. По итогу голосования Майгурову не хватило одного голоса для победы.

«Мне не все равно хотя бы по той причине, что мы готовим и поставляем кадры для СБР, — приводит слова Васильева RT. — Я не только руковожу в Петербурге федерацией биатлона, но более десяти лет возглавляю в городе школу олимпийского резерва, занимаюсь практической работой. Три года назад, например, к нам пришел Максим Цветков. У Максима была пауза в карьере, надо было серьезно поправлять здоровье, и, когда он захотел вернуться в спорт, оказался никому не нужен — никто вообще не желал его брать. Я взял. Санкт-Петербург вложил в Максима серьезные ресурсы».

Он рассказал, что убеждал людей в том, что Цветков способен показать себя в сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Максим на протяжении двух лет ездил по сборам с биатлонистами , наравне со всеми работал безо всяких скидок на титулы, за что ему, кстати, можно выразить респект. На чемпионате страны Цветков попал в национальную команду, стал готовиться с Сергеем Башкировым, с которым сотрудничал в Питере еще до того, как последнего привлекли в национальную команду. При этом него не хотели отправлять даже на Кубок IBU. У нас ведь из года в год как получается: многие биатлонисты готовятся к отбору, набирают форму к концу ноября, а потом приезжают на Кубок мира или Кубок IBU, и становится понятно: там они уже далеко не так хороши. Максим целенаправленно к отборам не готовился, соответственно, никуда не попал — в начале олимпийского сезона ему пришлось выступать на этапах Кубка России. Иначе говоря, его никто не рассматривал всерьез. Я стучался тогда во все двери: убеждал, что команде позарез нужен надежный эстафетчик и как раз Максим идеален в этом качестве. Мне же в ответ твердили про мифический спортивный принцип», — сказал он.

Повторные выборы президента СБР пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.