"Меня трясло сегодня утром". Йоханнес Бе - о победе в спринте на ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде заявил, что его трясло сегодня утром.
- Я очень счастлив. Прошло три года с тех пор, как я в последний раз выиграл спринт в Контиолахти, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - Меня трясло сегодня утром. Я нервничал. Я решил вести себя так, как на этапах Кубка мира. Мне удалось победить - это впечатляет.
Бе является лидером общего зачета Кубка мира: в активе норвежца 996 очков.
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