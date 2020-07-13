Майгуров рассказал, как собирается решать финансовые проблемы СБР

Новый президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как собирается решать финансовые проблемы организации.

— Перед прошлым сезоном история с их подписанием обернулась скандалом. В следующий раз такого не произойдет?

— Уверен, что такого не повторится. Лично буду этим заниматься, я знаю, как выстроить диалог со спортсменами, — цитирует Майгурова ТАСС.

— Попечительский совет, который призван помочь решить финансовые проблемы, будет создан через месяц-два, верно?

— Правление сначала должно утвердить положение о попечительском совете, но эти процессы могут идти параллельно. Я уже неоднократно говорил, что Владимир Якушев не собирается бросать биатлон. Напротив, он собирается всячески поддерживать его. Этот совет будет серьезным подспорьем при формировании нашего бюджета.

Но я не надеюсь исключительно на него, поскольку ставлю перед собой задачу работать в направлении привлечения спонсоров и партнеров.

— Сколько времени отводите себе на устранение финансовых проблем?

— Уже через три месяца будут видны шаги, которые мы планируем сделать. На конференции я отметил, что уже через год можно будет дать оценку тем заявлениям, которые я сделал с трибуны. От них я отказываться не намерен.

— Чтобы нормально функционировать, СБР нужен бюджет размером в 200 миллионов рублей в год. Правильно?

— Есть бюджет выживания, который равен 60-70 миллионам. 200 миллионов — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции. Без наших регионов у нас не будет ни сборной команды, ни вида спорта. Считаю, что основная задача нашей общероссийской организации — развитие биатлона в стране, а не сборная команда. При этом, естественно, я не буду наблюдать за происходящим в сборной со стороны, планирую уделять ей ровно столько времени, сколько нужно.

Полномочиями по руководству национальной команды будут наделены главный тренер, старший тренер, начальники команд, Реагировать на каждый чих вроде пробитого колеса у автобуса я не планирую.

— Если говорить о наполнении бюджета СБР, то Михаил Прохоров будет участвовать в этом по старой дружбе?

— Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц.