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Матвей Елисеев: «Руки замерзли. Было сложно схватить патрон»

17:14
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Россиянин Матвей Елисеев объяснил, с чем была связана его заминка во время стрельбы из положения стоя по ходу эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге.

— На стойке, банально, руки замерзли, — заявил Елисеев в интервью «Матч ТВ». — Было сложно схватить патрон.

Категорически недоволен гонкой. Эта заминка, ну и ходом каждый круг проигрывал. Медленная трасса, хотя лыжи были подготовлены хорошо, но было тяжело. Надо больше частоты выдавать, но у меня не получилось.

На первом круге сразу отпускал тех, с кем бежал в подъемах, только на спусках догонял. Спасибо сервису.

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