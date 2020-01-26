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Матвей Елисеев: «Последнего рывка не хватило»

15:04
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Россиянин Матвей Елисеев подвел итоги своего выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Биатлонист финишировал 11-м при чистой стрельбе.

— Сегодня утром пообщались с тренерами, надо было отработать ее как тренировку, больше стрелковую, — сказал Матвей Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Вроде нормально, но последнего рывка не хватило. Отставание? Конечно, надо смотреть на это, просто состояние такое, что приходилось экономить силы. Домой сейчас не поедем, завтра уезжаем в Италию готовиться, сначала будет базовый блок. Объем набирать потом. Разгрузиться, максимальную скорость короткую потом надо включать.

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