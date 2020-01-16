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Матвей Елисеев: «Концовку смазал на стрельбе и на дистанции»

17:18
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Россиянин Матвей Елисеев остался недоволен свои выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

— Немного неграмотно разложил силы по дистанции, — рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Первый круг в свою силу прошел, но на втором круге зацепился за соперника и это оказалось быстрова-то для меня.

Мне подсказывали по дистацнии. Работал, но, может, немного захлестнула борьба и прошел быстрова-то для себя этот отрезок.

Концовку смазал на стрельбе и на дистанции. Это испортило впечатление. Нужно исправляться в пасьюте.

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