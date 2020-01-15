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Мать Шипулина выиграла индивидуальную гонку на Всемирных зимних играх в Австрии

14:53
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Ольга Шипулина, мать олимпийского чемпиона Антона Шипулина, победила на Всемирных зимних играх ветеранов в индивидуальной гонке, опередив ближайшую преследовательницу на 10 минут.

— Сегодня мама стала лучшей в мире на зимнем фестивале мастеров в Инсбруке! — написал Шипулин в Instagram. — Фактически — олимпийская чемпионка среди ветеранов по биатлону в индивидуальной гонке! Мама, гордимся тобой, любим тебя.

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