Мать Шипулина выиграла индивидуальную гонку на Всемирных зимних играх в Австрии

Ольга Шипулина, мать олимпийского чемпиона Антона Шипулина, победила на Всемирных зимних играх ветеранов в индивидуальной гонке, опередив ближайшую преследовательницу на 10 минут.

— Сегодня мама стала лучшей в мире на зимнем фестивале мастеров в Инсбруке! — написал Шипулин в Instagram. — Фактически — олимпийская чемпионка среди ветеранов по биатлону в индивидуальной гонке! Мама, гордимся тобой, любим тебя.