Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад с юмором относится к самозиоляции, вызванной пандемией коронавируса. Француз отредактировал описание своего профиля в Instagram.

«Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 710 089 человек. Умерших — 190 101, выздоровевших — 743 510.

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется