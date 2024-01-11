Логинов заявил, что специально обучался читать ЭКГ

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, какую диагностическую аппаратуру постоянно возит с собой.

«Сначала нужно было как минимум все необходимое приобрести. Например, аппаратуру для функциональной диагностики, аппарат ЭКГ, лимфодренажные штаны, выездную баню, кухню. Кто читает кардиограммы? Я. Разобрался, скажем так. Я и раньше немножко умел читать ЭКГ, а в этом году уже обучался специально, консультировался с кардиологами. Остальное из того, что приходится возить, это приборы восстановления. Лактометр у меня свой. Была мысль прикупить какие-то биохимические мини-анализаторы, даже рассматривал подходящие варианты. Но это довольно дорогостоящие вещи, а более громоздкая аппаратура нам ни к чему. Поэтому пока обходимся. Ну а дальше видно будет», — приводит слова Логинов RT.