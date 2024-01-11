Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:09

Бектуганов победил в суперспринте на чемпионате России в Чайковском

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Бектуганов.
Фото Скриншот трансляции суперспринта
Александр Бектуганов.
Фото Скриншот трансляции.
1/2

Биатлонист Александр Бектуганов стал победителем в суперспринте на чемпионате России в Чайковском. Россиянин преодолел дистанцию за 20 минут 31,4 секунды, допустив два промаха.

Второе место у трехкратного призера Олимпийских игр Эдуард Латыпов (+3,3 секунд; 7 промахов), тройку лучших замкнул Александр Корнев (+4,0; 5).

Чемпионат России по биатлону

Чайковский

Мужчины

Суперспринт

1. Александр Бектуганов — 20.31,4 (2)

2. Эдуард Латыпов — 3,3 (7)

3. Александр Корнев — 4,0 (5)

Эдуард Латыпов
0
Читайте также
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
Самый сильный подросток России погиб после ДТП за рулем «девятки» в Башкирии
Дилер сообщил о скоплении огромных запасов нераспроданных автомобилей
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Логинов заявил, что специально обучался читать ЭКГ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости