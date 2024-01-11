Бектуганов победил в суперспринте на чемпионате России в Чайковском
Биатлонист Александр Бектуганов стал победителем в суперспринте на чемпионате России в Чайковском. Россиянин преодолел дистанцию за 20 минут 31,4 секунды, допустив два промаха.
Второе место у трехкратного призера Олимпийских игр Эдуард Латыпов (+3,3 секунд; 7 промахов), тройку лучших замкнул Александр Корнев (+4,0; 5).
Чемпионат России по биатлону
Чайковский
Мужчины
Суперспринт
1. Александр Бектуганов — 20.31,4 (2)
2. Эдуард Латыпов — 3,3 (7)
3. Александр Корнев — 4,0 (5)
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