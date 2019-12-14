Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Бе, третье — француз Симон Дестье.

В десятку лучших также входит россиянин Матвей Елисеев — он шестой.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 211 (+60)

2 (6). Александр Логинов (Россия) — 177 (+54)

3 (2). Симон Дестье (Франция) — 175 (+40)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 168 (+38)

5 (3). Мартен Фуркад (Франция) — 162 (+31)

6 (5). Матвей Елисеев (Россия) — 155 (+30)...

24 (20). Евгений Гараничев (Россия) — 49 (+7)...

36 (46). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (+16)...

39 (33). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

49 (47). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)...

53 (53). Никита Поршнев (Россия) — 14 (+3)

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