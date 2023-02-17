Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка России по биатлону
Эдуард Латыпов выиграл спринт на шестом, заключительном этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Чайковском.
28-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 52,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.
Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание 38,5 секунды, 1 промах), третьим стал Ильназ Мухамедзянов (1.01,5, 2)
Кубок России-2022/23 по биатлону
6-й этап
Чайковский
Мужчины, спринт
1. Эдуард Латыпов — 23.57,2 (1 промах)
2. Даниил Серохвостов — 38,5 (1)
3. Ильназ Мухамедзянов — 1.01,5 (2)
4. Карим Халили — 1.07,1 (2)
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