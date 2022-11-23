Латыпов заявил, что отморозил себе щеки перед статом этапа Кубка России в Ханты-Мансийске

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о погодных условиях перед стартом первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Из-за погодных условий мы вносим корректировки: либо сокращаем тренировку, либо используем другой вид. Например, бежим кросс или занимаемся в зале, потому что здоровье на первом месте, а в такую погоду можно отморозить конечности. В первый день я немного отморозил щеки.

Приходится постоянно теплее одеваться, из-за чего чувствуешь небольшой дискомфорт, потому что в привычных условиях мы не стреляем в двух слоях одежды. Приходится подстраиваться под погоду», — приводит Metaratings слова Латыпова.

Этап Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет с 24 по 27 ноября. Ранее сообщалось, что программа соревнований может измениться из-за мороза.