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Сегодня, 18:17

Латыпов заявил, что отморозил себе щеки перед статом этапа Кубка России в Ханты-Мансийске

Иван Торопцев
Корреспондент
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Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о погодных условиях перед стартом первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Из-за погодных условий мы вносим корректировки: либо сокращаем тренировку, либо используем другой вид. Например, бежим кросс или занимаемся в зале, потому что здоровье на первом месте, а в такую погоду можно отморозить конечности. В первый день я немного отморозил щеки.
Приходится постоянно теплее одеваться, из-за чего чувствуешь небольшой дискомфорт, потому что в привычных условиях мы не стреляем в двух слоях одежды. Приходится подстраиваться под погоду», — приводит Metaratings слова Латыпова.

Этап Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет с 24 по 27 ноября. Ранее сообщалось, что программа соревнований может измениться из-за мороза.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-latypov-zayavil-chto-pered-startom-kubka-rossii-v-khanty-mansiyske-otmorozil-sebe-shchyek-1420804/
Биатлон
Эдуард Латыпов
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