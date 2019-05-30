Куклина положительно оценила работу на сборе в Белокурихе

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что считает полезной работу, проделанную на подготовительном сборе национальной команды в Белокурихе.

- Последний раз я была здесь в 2014 году, и уже тогда нам казалось, что в принципе все условия для тренировок есть, - приводит слова Куклиной официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). - Удивительно, но вы сумели еще выше поднять уровень ваших тренировочных объектов. Проделанную здесь работу, я лично, считаю очень полезной для себя.

Напомним, в минувшем сезоне Куклина заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 70 очков. Она завоевала золото в составе женской сборной России в эстафете на этапе в Оберхофе.

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