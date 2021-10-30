Российская биатлонистка Лариса Куклина в сторис в Instagram рассказала о сборах национальной команды в Тюмени.

«Всем привет. У нас сегодня выходной. Будем развлекаться на «Жемчужине Сибири». Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем. Если честно, даже немножко рада. Тогда точно мы отдохнем», — сказала Куклина.

Кубок мира стартует этапом в шведском Эстерсунде. Индивидуальная гонка женщин состоится 27 ноября.