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Куклина — о сборах в Тюмени: «Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем»

Лариса Куклина рассказала о сборах в Тюмени
12:43
Лариса Куклина. Фото IBU
Лариса Куклина. Фото IBU
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Российская биатлонистка Лариса Куклина в сторис в Instagram рассказала о сборах национальной команды в Тюмени.

«Всем привет. У нас сегодня выходной. Будем развлекаться на «Жемчужине Сибири». Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем. Если честно, даже немножко рада. Тогда точно мы отдохнем», — сказала Куклина.

Кубок мира стартует этапом в шведском Эстерсунде. Индивидуальная гонка женщин состоится 27 ноября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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