Бабиков и Цветков могут попасть в состав сборной России через контрольные старты в Ханты-Мансийске

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о критериях отбора в команду. Через контрольные старты в Ханты-Мансийске возможность выступить на Кубке мира получит один биатлонист.

«Пятеро ребят, которые уже попали в состав на этапы Кубка мира, с 8 по 24 ноября будут на сборе в австрийском Обертиллахе, - цитирует Каминского сайт СБР. - Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев. Я буду с ними вместе с тренером другой группы Сергеем Башкировым, а тренер по стрельбе Максим Максимов подъедет туда чуть позже после завершения отбора с еще одним спортсменом, который отберется.

Добираться на этапы Кубка мира будет один биатлонист. Еще один станет нашим первым запасным, но начнет сезон на Кубке IBU. Я не вижу смысла возить спортсмена с основной командой и не выпускать на старт. Лучше получать соревновательную практику. Если не дай бог какой-то форс-мажор в основной команде, именно этот биатлонист без каких-то дополнительных условий будет добавлен в состав.

Из тех, кто будет в Ханты-Мансийске, освобождений от отбора нет ни у кого. Я скажу больше, мы пригласили еще восемь спортсменов, кроме тех, кто сейчас находится на централизованной подготовке. Основанием для приглашения послужили результаты прошлого сезона и летние старты. Шанс пробиться будет у многих, но окончательное решение будет за тренерским штабом. Мы примем во внимание многие факторы, в том числе и такой, как спортсмен подводился к отбору и готов ли он в дальнейшем показывать результат».

Список спортсменов, допущенных к контрольным стартам в Ханты-Мансийске:

1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан),

2. Кирилл Бажин (Свердловская область),

3. Михаил Первушин (Московская область),

4. Александр Поварницын (Удмуртская республика),

5. Никита Поршнев (ХМАО-Югра),

6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край),

7. Семен Сучилов (ХМАО-Югра),

8. Кирилл Стрельцов (Московская область),

9. Денис Таштимеров (Тюменская область),

10. Василий Томшин (Санкт-Петербург),

11. Максим Цветков (Санкт-Петербург),

12. Андрей Вьюхин (Тюменская область),

13. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра),

14. Иван Колотов (Пермский край),

15. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика),

16. Петр Пащенко (ХМАО-Югра),

17. Евгений Сидоров (Ленинградская область),

18. Роман Сурнев (Ульяновская область).