Владимир Драчев — о российском биатлоне: «Над нами смеется весь мир»
Драчев рассказал, почему над нашим биатлоном смеется весь мир
13:24
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, почему над нашим биатлоном смеется весь мир.
«Понимал, что с нынешним составом сложно бороться в элите мирового биатлона. Все надо рассматривать в комплексе, работать с региональными федерациями. Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Вы хоть как-то кого-то ищите. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к команде», — цитирует Драчева РИА Новости.
Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.
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