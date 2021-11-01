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Владимир Драчев — о российском биатлоне: «Над нами смеется весь мир»

Драчев рассказал, почему над нашим биатлоном смеется весь мир
13:24
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, почему над нашим биатлоном смеется весь мир.

«Понимал, что с нынешним составом сложно бороться в элите мирового биатлона. Все надо рассматривать в комплексе, работать с региональными федерациями. Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Вы хоть как-то кого-то ищите. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к команде», — цитирует Драчева РИА Новости.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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