Куклина: «На весах плюс 3 кг. Но я не переживаю, лишние килограммы должны помочь в подготовке»
16:11
Российская биатлонистка Лариса Куклина в сторис в Instagram рассказала, что поправилась на три килограмма, но это ее не беспокоит.
Девушка опубликовала фотографию из ресторана, написав следующее:
«Да простит меня мое тело, на весах плюс 3 кг. Но я не переживаю, все было задумано. Лишние килограммы должны помочь в подготовке».
Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.
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