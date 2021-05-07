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Куклина: «На весах плюс 3 кг. Но я не переживаю, лишние килограммы должны помочь в подготовке»

16:11
Сторис Ларисы Куклиной. Фото Instagram
Сторис Ларисы Куклиной. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Лариса Куклина в сторис в Instagram рассказала, что поправилась на три килограмма, но это ее не беспокоит.

Девушка опубликовала фотографию из ресторана, написав следующее:

«Да простит меня мое тело, на весах плюс 3 кг. Но я не переживаю, все было задумано. Лишние килограммы должны помочь в подготовке».

Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.

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