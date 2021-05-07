Куклина: «На весах плюс 3 кг. Но я не переживаю, лишние килограммы должны помочь в подготовке»

Российская биатлонистка Лариса Куклина в сторис в Instagram рассказала, что поправилась на три килограмма, но это ее не беспокоит.

Девушка опубликовала фотографию из ресторана, написав следующее:

«Да простит меня мое тело, на весах плюс 3 кг. Но я не переживаю, все было задумано. Лишние килограммы должны помочь в подготовке».