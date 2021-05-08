Польховский не видит ничего страшного в разделении сборной России по биатлону на группы

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, что он думает о разделении команды на группы.

«В этом нет ничего страшного, — цитирует специалиста ТАСС 8 мая. — Необходимо выстроить работу каждой из групп, поставить перед ними определенные задачи и правильно сформировать критерии отбора в сборную. Если Союзу биатлонистов России удастся это сделать, то создание этих групп себя оправдает».

На прошлой неделе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о разделении основного состава сборной страны на две группы. Мужской состав к олимпийскому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женский — Михаил Шашилов и Евгений Куваев.