Касперович и Норицын продолжат тренировать сборную Болгарии по биатлону
11:43
В Федерации биатлона Болгарии назвали имена тренеров, которые будут работать со сборной страны в следующем сезоне, сообщает ТАСС.
Со сборной будут работать Александр Касперович и его помощник Виталий Норицын.
«Они продолжат работать со сборной Болгарии», — сообщили в национальной федерации.
В прошлом году 63-летний Касперович возглавлял сборную России, он является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. 36-летний Норицын ранее работал старшим тренером женской сборной России.
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