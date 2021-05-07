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Касперович и Норицын продолжат тренировать сборную Болгарии по биатлону

11:43

В Федерации биатлона Болгарии назвали имена тренеров, которые будут работать со сборной страны в следующем сезоне, сообщает ТАСС.

Со сборной будут работать Александр Касперович и его помощник Виталий Норицын.

«Они продолжат работать со сборной Болгарии», — сообщили в национальной федерации.

В прошлом году 63-летний Касперович возглавлял сборную России, он является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. 36-летний Норицын ранее работал старшим тренером женской сборной России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11321705

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