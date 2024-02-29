Кубок России: смотреть прямую трансляцию индивидуальной гонки мужчин в Уфе

Индивидуальная гонка мужчин в рамках финального V этапа Альфа-Банк Кубка России сезона 2023/2024 по биатлону пройдет в Уфе в четверг, 29 февраля. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно гонку можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также Кубок России будет доступен на тематических телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

V этап Кубка России сезона 2023/2024 по биатлону стартовал 29 февраля и завершится 3 марта.

Полное расписание и трансляции читайте в нашем материале.

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