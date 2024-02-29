На этапе Кубка России в Уфе почтили память погибшего в СВО отца биатлонистки

Индивидуальная гонка у женщин на пятом этапе Кубка России в Уфе началась с минуты молчания в память о погибшем в СВО отце биатлонистки Анастасии Гришиной.

«Старший сержант Иван Геннадьевич Гришин, прошедший многие горячие точки, пал смертью храбрых под Авдеевкой. Ему было 46 лет... Мысленно с Настей и ее родными и близкими», — написал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

Индивидуальная женская гонка прошла в четверг, 29 февраля. Победительницей стала Анастасия Егорова. Второе место заняла Анастасия Гореева, третье — Наталия Шевченко.