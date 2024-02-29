Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

29 февраля, 11:18

На этапе Кубка России в Уфе почтили память погибшего в СВО отца биатлонистки

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Индивидуальная гонка у женщин на пятом этапе Кубка России в Уфе началась с минуты молчания в память о погибшем в СВО отце биатлонистки Анастасии Гришиной.

«Старший сержант Иван Геннадьевич Гришин, прошедший многие горячие точки, пал смертью храбрых под Авдеевкой. Ему было 46 лет... Мысленно с Настей и ее родными и близкими», — написал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

Индивидуальная женская гонка прошла в четверг, 29 февраля. Победительницей стала Анастасия Егорова. Второе место заняла Анастасия Гореева, третье — Наталия Шевченко.

Победители мужской эстафеты на&nbsp;Спартакиаде: сборная ЯНАО&nbsp;&mdash; Рустам Каюмов, Дмитрий Абашев, Виктор Плицев, Александр Бектуганов. Биатлон на Спартакиаде подтвердил класс лидеров и открыл новые имена
Источник: https://t.me/Biathlonly/1866
Биатлон
3
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России: смотреть прямую трансляцию индивидуальной гонки мужчин в Уфе

Гореева выиграла зачет индивидуальных гонок на Кубке России, Сливко и Бабиков победили в зачете масс-стартов
Новости
RSS RSS
Все новости