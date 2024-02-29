Егорова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе
Биатлонистка Анастасия Егорова стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Уфе.
Она преодолела дистанцию за 42 минуты 13,1 секунды и допустила 1 промах.
Второе место заняла Анастасия Гореева, отставшая от лидера на 10,3 секунды (1 промах). Третьей стала Наталия Шевченко (+41,1; 2 промаха).
Пятый этап завершится 3 марта.
Кубок России по биатлону
5-й этап (финал). Уфа
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Анастасия Егорова — 42 минуты 13,1 секунды (1 промах)
2. Анастасия Гореева +10,3 (1)
3. Наталия Шевченко +41,1 (2)
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