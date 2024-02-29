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29 февраля, 10:12

Егорова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Призеры индивидуальной гонки: Анастасия Гореева, Анастасия Егорова и Наталия Шевченко.
Фото СБР

Биатлонистка Анастасия Егорова стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Уфе.

Она преодолела дистанцию за 42 минуты 13,1 секунды и допустила 1 промах.

Второе место заняла Анастасия Гореева, отставшая от лидера на 10,3 секунды (1 промах). Третьей стала Наталия Шевченко (+41,1; 2 промаха).

Пятый этап завершится 3 марта.

Кубок России по биатлону

5-й этап (финал). Уфа

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Анастасия Егорова — 42 минуты 13,1 секунды (1 промах)

2. Анастасия Гореева +10,3 (1)

3. Наталия Шевченко +41,1 (2)

Биатлон
Анастасия Гореева
Анастасия Егорова
Наталия Шевченко
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