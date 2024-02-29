Кубок России: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Уфе
Финальный V этап Альфа Банк Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону пройдет в Уфе с 29 февраля по 3 марта. В программе соревнований — индивидуальные гонки, спринтерские гонки и гонки преследования. Публикуем расписание последнего этапа Кубка России. Время начала гонок — московское.
Расписание Кубка России по биатлону в Уфе сезона 2023/2024
29 февраля, четверг
09.00 Индивидуальная гонка, женщины
12.00 Индивидуальная гонка, мужчины
2 марта, суббота
09.00 Спринт, женщины
12.00 Спринт, мужчины
3 марта, воскресенье
09.00 Гонка преследования, женщины
12.00 Гонка преследования, мужчины
В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотрите Кубок России на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».
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