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29 февраля, 00:00

Кубок России: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Уфе

Финальный этап Кубка России по биатлону пройдет в Уфе с 29 февраля по 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эдуард Латыпов.
Фото СБР

Финальный V этап Альфа Банк Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону пройдет в Уфе с 29 февраля по 3 марта. В программе соревнований — индивидуальные гонки, спринтерские гонки и гонки преследования. Публикуем расписание последнего этапа Кубка России. Время начала гонок — московское.

Расписание Кубка России по биатлону в Уфе сезона 2023/2024

29 февраля, четверг

09.00 Индивидуальная гонка, женщины

12.00 Индивидуальная гонка, мужчины

2 марта, суббота

09.00 Спринт, женщины

12.00 Спринт, мужчины

3 марта, воскресенье

09.00 Гонка преследования, женщины

12.00 Гонка преследования, мужчины

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотрите Кубок России на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

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