Кубок России: смотреть прямую трансляцию гонки преследования женщин в Уфе

Гонка преследования женщин в рамках V этапа Кубка России по биатлону пройдет в Уфе 3 марта

Гонка преследования женщин в рамках V этапа Альфа?Банк Кубка России по биатлону пройдет в Уфе в воскресенье, 3 марта. Начало — в 09.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Начнется телеэфир в 08.35 мск. Также гонку покажут в прямом эфире на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Финальный V этап Кубка России сезона 2023/2024 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершится 3 марта.

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