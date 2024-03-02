Латыпов: «Хотел бы составить конкуренцию Йоханнесу Бе»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о том, следит ли он за результатами на этапах Кубка мира.

«За Кубком мира по биатлону слежу. Вижу, что Йоханнес Бе каждый раз доказывает, что он один из величайших биатлонистов, выигрывает все больше и больше и обновляет рекорды. Хотел бы составить ему конкуренцию, и надеюсь, что это будет возможно», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

В этом сезоне Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России по биатлону.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.