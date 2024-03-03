Кубок России: смотреть прямую трансляцию гонки преследования мужчин в Уфе

Гонка преследования мужчин в рамках пятого этапа Кубка России по биатлону пройдет в Уфе 3 марта

Гонка преследования мужчин в рамках V этапа Альфа Банк Кубка России по биатлону пройдет в Уфе 3 марта, в воскресенье. Начало запланировано на 12.00 по московскому времени.

Следить за гонками в прямом эфире бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Начнется телеэфир в 11.50 мск. Также гонку покажут в прямом эфире на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Финальный пятый этап Кубка России сезона 2023 / 2024 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершится 3 марта.

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