Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Холменколлене
Кубка мира по биатлону в Холменколлене стартует 29 февраля
VII этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) стартует 29 февраля и завершится 3 марта. В программе соревнований: индивидуальная гонка, масс-старт, сингл-микст и смешанная эстафета. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.
Расписание VII этапа в Холменколлене
29 февраля, четверг
16.15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 марта, пятница
16.15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
2 марта, суббота
15.20. Масс-старт, 12.5 км, женщины
17.20. Масс-старт, 15 км, мужчины
3 марта, воскресенье
14.45. Сингл-микст
16.45. Смешанная эстафета
В прямом эфире в России следить за гонками можно на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также соревнования покажут на IBU Live TV с использованием VPN.
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