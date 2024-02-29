Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Холменколлене

Кубка мира по биатлону в Холменколлене стартует 29 февраля

VII этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) стартует 29 февраля и завершится 3 марта. В программе соревнований: индивидуальная гонка, масс-старт, сингл-микст и смешанная эстафета. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание VII этапа в Холменколлене

29 февраля, четверг

16.15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 марта, пятница

16.15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

2 марта, суббота

15.20. Масс-старт, 12.5 км, женщины

17.20. Масс-старт, 15 км, мужчины

3 марта, воскресенье

14.45. Сингл-микст

16.45. Смешанная эстафета

В прямом эфире в России следить за гонками можно на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также соревнования покажут на IBU Live TV с использованием VPN.

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