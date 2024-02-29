Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

29 февраля, 11:25

Гореева выиграла зачет индивидуальных гонок на Кубке России, Сливко и Бабиков победили в зачете масс-стартов

Стали известны обладатели Кубка России в зачете индивидуальных гонок и масс-стартов
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Анастасия Гореева стала обладательницей Малого хрустального глобуса Кубка России-2023/2024 в индивидуальных гонках.

29 февраля Гореева стала второй в гонке на пятом этапе Кубка страны в Уфе. Она набрала 114 очков и выиграла зачет индивидуальных гонок турнира. Второе и третье места с 88 очками разделили Анастасия Шевченко и Анастасия Егорова.

Также стали известны обладатели Кубка России в зачете масс-стартов. У женщин Малый хрустальный глобус взяла Виктория Сливко (96 баллов), у мужчин — Антон Бабиков (92).

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.

Биатлон
Анастасия Гореева
Антон Бабиков
Виктория Сливко
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На этапе Кубка России в Уфе почтили память погибшего в СВО отца биатлонистки

Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Холменколлене
Новости
RSS RSS
Все новости