Гореева выиграла зачет индивидуальных гонок на Кубке России, Сливко и Бабиков победили в зачете масс-стартов

Стали известны обладатели Кубка России в зачете индивидуальных гонок и масс-стартов

Анастасия Гореева стала обладательницей Малого хрустального глобуса Кубка России-2023/2024 в индивидуальных гонках.

29 февраля Гореева стала второй в гонке на пятом этапе Кубка страны в Уфе. Она набрала 114 очков и выиграла зачет индивидуальных гонок турнира. Второе и третье места с 88 очками разделили Анастасия Шевченко и Анастасия Егорова.

Также стали известны обладатели Кубка России в зачете масс-стартов. У женщин Малый хрустальный глобус взяла Виктория Сливко (96 баллов), у мужчин — Антон Бабиков (92).

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.