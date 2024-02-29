Халили выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка России в Уфе

Биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе.

Он преодолел дистанцию за 38 минут 35,4 секунды и допустил 2 промаха.

Вторым в гонке стал Ильназ Мухамедзянов, который отстал от лидера на 8,3 секунды (3 промаха). Третье место занял Дмитрий Иванов (+30,0; 2)

Пятый этап завершится 3 марта.

Кубок России по биатлону

5-й этап (финал). Уфа

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Карим Халили — 38 минут 35,4 секунды (2 промаха)

2. Ильназ Мухамедзянов +8,3 (3)

3. Дмитрий Иванов +30,0 (2)