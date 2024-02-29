Халили выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка России в Уфе
Биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе.
Он преодолел дистанцию за 38 минут 35,4 секунды и допустил 2 промаха.
Вторым в гонке стал Ильназ Мухамедзянов, который отстал от лидера на 8,3 секунды (3 промаха). Третье место занял Дмитрий Иванов (+30,0; 2)
Пятый этап завершится 3 марта.
Кубок России по биатлону
5-й этап (финал). Уфа
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Карим Халили — 38 минут 35,4 секунды (2 промаха)
2. Ильназ Мухамедзянов +8,3 (3)
3. Дмитрий Иванов +30,0 (2)
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