Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

29 февраля, 13:22

Халили выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка России в Уфе

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе.

Он преодолел дистанцию за 38 минут 35,4 секунды и допустил 2 промаха.

Вторым в гонке стал Ильназ Мухамедзянов, который отстал от лидера на 8,3 секунды (3 промаха). Третье место занял Дмитрий Иванов (+30,0; 2)

Пятый этап завершится 3 марта.

Кубок России по биатлону

5-й этап (финал). Уфа

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Карим Халили — 38 минут 35,4 секунды (2 промаха)

2. Ильназ Мухамедзянов +8,3 (3)

3. Дмитрий Иванов +30,0 (2)

Биатлон
Дмитрий Иванов (биатлон)
Ильназ Мухамедзянов
Карим Халили
1
3
Читайте также
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Холменколлене

Мухамедзянов стал обладателем малого Кубка России в зачете индивидуальных гонок
Новости
RSS RSS
Все новости