Легрейд возглавил зачет пасьюта и сократил отставание от Йоханнеса Бе в общем зачете

Норвежец Штурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Это позволило ему возглавить зачет гонки преследования.

В общем зачете лидерство сохранил еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе, Легрейд сократил от него отставание на 26 очков.

Лучший из россиян Александр Логинов остался семнадцатым.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 522 (+34)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 481 (+60)

3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 434 (+54)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 423 (+48)

5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 403 (+36)

6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 379 (+28)...

17 (17). Александр Логинов (Россия) — 245 (+24)...

21 (22). Матвей Елисеев (Россия) — 191 (+25)...

23 (23). Эдуард Латыпов (Россия) — 166 (+19)...

31 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (0)...

57 (53). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)...

61 (61). Кирилл Стрельцов (Россия) — 14 (0)...

69 (67). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

71 (69). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Гонка преследования (м)

1 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 201 (+60)

2 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 173 (+34)

3 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 172 (+54)

4 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 170 (+28)

5 (5). Фабьен Клод (Франция) — 164 (+43)

6 (7). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 151 (+36)...

18 (19). Матвей Елисеев (Россия) — 83 (+25)

19 (20). Александр Логинов (Россия) — 80 (+24)...

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 68 (+19)...

25 (23). Евгений Гараничев (Россия) — 43 (0)...

48 (45). Антон Бабиков (Россия) — 14 (0)