Корастылев и Сливко выиграли суперспринт на чемпионате России

Красноярский биатлонист Сергей Корастылев выиграл чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени в суперспринте. У женщин лучший результат показала Виктория Сливко.

Эти соревнования также являются отборочными для чемпионата мира по летнему биатлону, который пройдет в Белоруссии в конце августа.

Чемпионат России. Тюмень

Суперспринт. Мужчины

1. Сергей Корастылев (Красноярский край) – 15.18,0 (0)

2. Кирилл Стрельцов (Московская область) +0,8 (1)

3. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +9,9 (2)

Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 17.30,2 (0)

2. Лейсан Бикташева (Новосибирская область) +0,5 (1)

3. Екатерина Глазырина (Свердловская область) +1,6 (0)