Касперович рассматривает предложения о работе только из России

Бывший наставник сборной Болгарии и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович вернулся в Санкт-Петербург и рассматривает предложения о новой работе, сообщил специалист в интервью «СЭ».

— 30 апреля у меня закончился контракт с болгарской федерацией, и теперь я, если можно так сказать, нахожусь в активном поиске, — рассказал Касперович. — Рассматриваю различные предложения. Решение приму уже в самое ближайшее время.

— Это предложения из России?

— Да, конечно, только из России. Но более конкретно я говорить пока не готов. Это связано с выборами президента федерации, многое будет зависеть от их исхода. Зачем бежать впереди паровоза? Мне поступило предложение от одного из кандидатов, я его рассмотрел. Есть еще предложение из сборной Санкт-Петербурга, им я в любом случае буду помогать. Это мой родной город, здесь работают тренеры, которых я привел, я их стопроцентно не оставлю без поддержки...