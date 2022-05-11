Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:00

Касперович рассматривает предложения о работе только из России

Наталья Марьянчик
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Касперович.
Фото Андрей Аносов, СБР

Бывший наставник сборной Болгарии и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович вернулся в Санкт-Петербург и рассматривает предложения о новой работе, сообщил специалист в интервью «СЭ».

— 30 апреля у меня закончился контракт с болгарской федерацией, и теперь я, если можно так сказать, нахожусь в активном поиске, — рассказал Касперович. — Рассматриваю различные предложения. Решение приму уже в самое ближайшее время.

— Это предложения из России?

— Да, конечно, только из России. Но более конкретно я говорить пока не готов. Это связано с выборами президента федерации, многое будет зависеть от их исхода. Зачем бежать впереди паровоза? Мне поступило предложение от одного из кандидатов, я его рассмотрел. Есть еще предложение из сборной Санкт-Петербурга, им я в любом случае буду помогать. Это мой родной город, здесь работают тренеры, которых я привел, я их стопроцентно не оставлю без поддержки...

Александр Касперович. «Рассматриваю предложения только из России». С кем будет работать тренер Логинова
Биатлон
Александр Касперович
Александр Логинов (биатлон)
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Сергей Степашин: «Два дня назад я со Смоловым говорил: «Федор — с тебя два гола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аликин не согласен с обновленным тренерским штабом сборной России по биатлону

Касперович верит в перспективы лыжницы Мекрюковой в биатлоне
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости