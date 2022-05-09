Аликин не согласен с обновленным тренерским штабом сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион Владимир Аликин отреагировал на обновленный тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

«Нужно было сначала президента выбрать, определиться с руководством. Нуждов пишет, что не согласен с этими кандидатами, я тоже не согласен и этих тренеров, конечно бы, не назначил. Кто такой Истомин? Я вообще не понимаю, как он в женской команде оказался чуть ли не старшим тренером, великий специалист, что ли, диву даюсь просто.

Я еще в прошлом году писал, что это не те люди, которые должны работать. Люди, которые показывали неплохие результаты, тренировались ведь не в сборной, на индивидуальной подготовке находились все. Абсолютно не вижу работу тренеров сборной», — приводит слова Аликина ТАСС.

6 мая правление Союза биатлонистов России (СБР) большинством голосов утвердило новый состав тренерского штаба сборной.

Юрий Каминский и Сергей Башкиров продолжат тренировать мужскую сборную России, с женской сборной будут работать Михаил Шашилов и Истомин, который сменил Евгения Куваева.