Каплина одержала победу в спринте на летнем чемпионате России
Биатлонистка из ХМАО-Югры Елизавета Каплина победила в женской спринтерской гонке на чемпионат России по летнему биатлону.
Каплина допустила один промах и преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 13,9 секунды.
Второе место заняла биатлонистка Московской области Анастасия Гореева (1 промах, отставание 1,7 секунды). Третьей стала спортсменка из Свердловской области Ирина Казакевич (2 промаха, +7,8).
Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.
7,5 км, спринт, женщины
1. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 21.13,9 (1 промах)
2. Анастасия Гореева (Московская область) +1,7 (1)
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +7,8 (2)
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