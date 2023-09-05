Чемпионат России по летнему биатлону: даты соревнований и расписание гонок

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 14 по 20 сентября. Соревнования пройдут в комплексе «Жемчужина Сибири».

Участники

В центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет соревноваться 150 спортсменов из 20 субъектов страны. Среди них будут и именитые тюменские биатлонисты: Виктория Сливко, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницын.

Расписание соревнований

16 сентября

09:00. Роллеры — Спринт. 10 км. Мужчины.

12:00. Роллеры — Спринт. 7,5 км. Женщины.

17 сентября

09:00. Роллеры — Эстафета (4 человека х 7,5 км). Мужчины.

12:00. Роллеры — Эстафета (4 человека х 6 км). Женщины

19 сентября

09:00. Роллеры — Гонка 20 км Мужчины

12:00. Роллеры — Гонка 15 км Женщины

Трансляции

Соревнования будут проходить без присутствия зрителей в связи с реконструкцией объекта «Жемчужина Сибири» и подготовкой к зимнему спортивному сезону?2023/24. Все гонки будудт показаны в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».