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Сегодня, 18:28

Каминский заявил, что все старты в России соответствовали уровню Кубка мира по биатлону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о прошедшем сезоне.

«В плане организации сезон был очень хорошим. Все старты соответствовали уровню Кубка мира. Я не был только в Рыбинске. Смотрел по телевизору — картинка была нормальная, на уровне Кубка мира. А некоторые считают, что мы были на уровне лучших стартов в Кубке мира. Организация, на мой взгляд, точно была высокая. Не только СБР, но и местные организации отнеслись качественно. У нас очень солидная инфраструктура, одна из лучших в мире. Хотя в каждом месте есть свои недостатки. Надеюсь, что организаторы будут работать, и все будет хорошо. Главное — есть желание провести гонки на самом высоком уровне во всех точках», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-vse-starty-v-rossii-sootvetstvovali-urovnyu-kubka-mira-infrastruktura-u-nas-ochen-solidnaya-243272/
Биатлон
Юрий Каминский
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